Zurich, S&P conferma rating "AA" dopo annuncio su possibile acquisizione

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il rating "AA"
per Zurich Insurance
, compagnia assicurativa svizzera, confermando l'outlook
"stabile
". Il 19 gennaio 2026, Zurich ha annunciato
l'intenzione di acquisire il 100% di Beazley
, con sede nel Regno Unito, al prezzo di 12,80 sterline per azione.
L'agenzia di rating ritiene che Zurich sarà in grado di assorbire la potenziale acquisizione nell'ambito della struttura finanziaria proposta
, che comprende l'emissione di azioni, debito aggiuntivo e liquidità esistente. L'acquisizione è in linea con la strategia di Zurich di incrementare il proprio business nei rami specialistici, aggiungendo una diversificazione redditizia al gruppo.
L'outlook stabile riflette il fatto che non vengono previsti cambiamenti sostanziali alla proposta di acquisizione, in termini di piano previsto, finanziamento e prezzo di acquisto. Riflette inoltre la convinzione che, nei prossimi due anni, il profilo aziendale diversificato a livello globale di Zurich le consentirà di generare utili solidi e stabili
e di rimanere tra le società leader nel suo gruppo di riferimento.