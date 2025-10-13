Unipol, patto parasociale al 40,476% dei diritti di voto dopo ultime variazioni

(Teleborsa) - Il patto parasociale
con oggetto azioni Unipol
vale complessive 215.621.214 azioni ordinarie, rappresentative del 30,053% del capitale sociale, equivalenti - ad esito della maggiorazione del diritto di voto - a 411.796.200 diritti di voto, pari al 40,476% del totale
.
Il patto è stato aggiornato dando atto: del parziale subentro
di Nova Coop Soc. Coop nella partecipazione sindacata di Unicoop Etruria
Soc. Coop perfezionatosi in data 3 luglio 2025 e della conseguente perdita del diritto alla maggiorazione del voto in relazione a complessive 21.513.936 azioni Unipol intervenuta in pari data; del subentro
di Nova Coop nell'intera partecipazione sindacata di PAR.COOP.IT S.p.A. perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 e della conseguente perdita del diritto alla maggiorazione del voto in relazione a complessive 5.393.668 azioni Unipol intervenuta in pari data; del subentro
di Cooperare S.p.A. nell'intera partecipazione sindacata di Par. Co. S.p.A. perfezionatosi in data 10 ottobre 2025 e della conseguente perdita del diritto alla maggiorazione del voto in relazione a complessive n. 518.150 azioni Unipol intervenuta in pari data.
Inoltre, si è tenuto conto delle ulteriori variazioni delle percentuali dei diritti di voto riferibili alle azioni Unipol detenute da tutti i paciscenti, incluse quelle oggetto del patto, per effetto del venir meno della maggiorazione del diritto di voto
per complessive 6.966.408 azioni Unipol.
L'ammontare complessivo dei diritti di voto in Unipol riferibile a tutte le azioni detenute, direttamente e indirettamente, dagli aderenti al patto, incluse quelle non apportate al patto
stesso, è pari al 65,539% dei diritti di voto
.