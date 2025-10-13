Valter Mainetti: “Le luci tricolore sull’Empire State Building uniscono le generazioni che hanno sognato e costruito”

(Teleborsa) - La suggestiva illuminazione dell’con i, in occasione delè stata un. A sottolineare il valore simbolico di questo evento, il, ha commentato: "Vedere l’Empire State Building illuminarsi di verde, bianco e rosso è molto più di un omaggio alla comunità italiana: è un ponte tra generazioni diche hanno creduto, e continuano a credere, nella capacità dell’architettura e dell’industria di migliorare le città e la vita delle persone".Secondo Mainetti: "È come rivedere la storia della mia famiglia riflessa nel cielo di New York: da mio nonno materno Luigi Binda, che nel 1919 montava le strutture in ferro dei grandi palazzi della città, fino al Chrysler Building, e che contribuì all’ampliamento del New York Stock Exchange, una delle opere simbolo dell’epoca; alla tradizione della famiglia di mio padre, che in Italia ha costruito impianti e fabbriche che hanno fatto crescere il Paese. Nel tempo abbiamo continuato su quella strada: dall’edilizia sociale alla finanza immobiliare con Sorgente Group, fino a tornare alle grandi opere con Tiberiade Holding e, nel 2023, con l’acquisizione di Condotte.".Per il Professor Valter Mainetti: "Quelle luci tricolori rappresentano uno snodo tra generazioni, tra chi ha sognato e costruito. Oggi questa storia, che vive in America e incarna la quarta generazione della nostra famiglia: con la sua visione e il suo impegno porta avanti la stessa passione che ha guidato i nostri predecessori, unendo tradizione e innovazione. Mi ricordano – ha concluso – cheE mi riempiono di gratitudine per le radici che ci legano a due Paesi che sentiamo casa".