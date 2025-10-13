Vola a New York ARM Holdings

Milano 17:35
Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,57%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ARM Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ARM Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 169,8 USD. Primo supporto a 160,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 153,7.

