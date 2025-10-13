Vola a New York ARM Holdings

(Teleborsa) - Rialzo per la società tech inglese che progetta chip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ARM Holdings
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ARM Holdings
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 169,8 USD. Primo supporto a 160,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 153,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)