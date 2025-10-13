Zurich e Jonas insieme per la psicoanalisi nelle periferie

(Teleborsa) - È stato presentato oggi presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, il Progetto di, ideato da Massimo Recalcati, promosso da Jonas Milano e realizzato in collaborazione con l'Assessorato al Welfare e alla Salute del Comune di Milano, con il sostegno di importanti realtà del mondo privato."L'attenzione al benessere psicologico dei cittadini e delle cittadine - spiega l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è una priorità che ha caratterizzato il nostro mandato. Lo testimonia Milano4MentalHealth, l'iniziativa che il Comune promuove ormai da diversi anni percome bene comune. E proprio all'interno della edizione di quest'anno, è per noi significativo presentare Jonas nelle periferie, un progetto di Massimo Recalcati che noi sosteniamo con convinzione non solo per il grande contributo che potrà dare nell', ma anche perché ci aiuta a ribadire un principio per noi fondamentale:"."PPP, Jonas nelle periferie, non è solo un progetto, ma un appello. È la chiamata a costruire insieme una città che non lascia indietro nessuno e che prova a mettere le sue periferie al centro.: perché Milano diventi il luogo dove, ma la pratica; dove la cura e la cultura si intrecciano per dare futuro a tutti i cittadini." dichiara Massimo RecalcatiFulcro del progetto sono gli Hub Jonas: spazi inclusivi e accessibili che uniscono cura psicologica, cultura e socialità, trasformando la fragilità in occasione di comunità.sono già attivi in tre Hub dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 contattabili tramite telefono o mail.I tre nuovi hub sono, in zona Corvetto,, a Quarto Oggiaro, ed, sostenuto da Zurich Italia e Irpa, che si trova a Crescenzago, presso la Casa della Carità."Oggi le persone hanno bisogno di sentirsi protette non solo dai rischi economici o materiali, ma anche da quelli più invisibili che minano. In Zurich crediamo che la tutela delle persone debba includere anche il benessere mentale, perchéper vivere il presente con serenità e affrontare con fiducia il futuro. È con questa convinzione che offriamo supporto psicologico ai nostri dipendenti e scegliamo di sostenere il Progetto Jonas nelle Periferie: un'iniziativa che porta la psicoterapia e la prevenzione vicino ai bisogni reali delle persone, nei quartieri e nelle comunità che più necessitano di supporto. Questo progetto testimonia comee come, insieme, si possano costruire comunità più forti, inclusive e resilienti." ha spiegato Angelo Carletta, Head of HR and Services Zurich Italia.