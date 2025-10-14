Aci-Istat: nel 2024 sulle strade italiane 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti al giorno

(Teleborsa) - In base ai dati Aci-Istat,
nel 2024, sulle strade italiane, si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni a persone
(166.525 nel 2023, +4,1%; 172.183 nel 2019, +0,7%), che hanno causato 3.030 decessi
(3.039 nel 2023, -0,3%; 3.173 nel 2019, -4,5%) e 233.853 feriti
(224.634 nel 2023,+4,1%; 241.384 nel 2019, -3,1%). In media, 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno.
Rispetto al 2019, anno scelto dalla Commissione Europea come riferimento per l'obiettivo 2030 (dimezzamento del numero di vittime e feriti gravi), 44 province su 107 registrano un aumento del numero dei morti sulle strade, 55 una riduzione e nelle restanti 8 province il numero dei morti è rimasto stabile. In Italia, infine, la riduzione delle vittime rispetto al 2019
è ancora contenuta e pari al 4,5%. Nel 2024, le tre province
in cui è stato già raggiunto l'obiettivo del dimezzamento delle vittime
rispetto al 2019 sono Verbano-Cusio Ossola, Campobasso e Gorizia
. Le province che hanno registrato il maggior incremento,
sempre rispetto al 2019, e che si allontanano dunque dal target europeo sono Avellino, Sassari, Barletta-Andria-Trani e Oristano.
Rispetto al 2023, la diminuzione più significativa, in valori assoluti, del numero dei morti si è registrata, nel 2024, nelle provincie di Milano
(-30), Venezia, Bologna
(entrambe -29) e Roma
(-27).Napoli
(+23 morti), Cremona
(+16) e Udine
(+14) sono state le Province nelle quali si sono registrati gli incrementi maggiori di decessi
sulle strade (anche in questo caso nel 2024, rispetto al 2023 e in valori assoluti).
A livello regionale, le più alte diminuzioni, nel 2024, in valori assoluti sul 2023, dei decessi sulle strade sono state in Veneto
(-40), Lazio
(-27) e Marche
(-17); gli incrementi più consistenti sono stati registrati in Campania
, (+41), Umbria e Friuli Venezia Giulia
(+17).
In 11 province, l'indice di mortalità
(morti per 1000 incidenti) è risultato almeno doppio rispetto al valore medio nazionale (17,5). Le situazioni più critiche in Sud Sardegna (59,6) e Nuoro (51,4). Verbano Cusio Ossola, Genova, Milano, Monza della Brianza e Gorizia sono state, invece, le province in cui gli incidenti risultano meno gravi. L'indice di mortalità, infatti, è risultato inferiore a 10 morti ogni 1000 incidenti.
Nel corso del 2024, come riportato nei dati diffusi a luglio scorso, sono deceduti, in Italia, 470pedoni (-3,1%), 185 ciclisti (-12,7%), di cui 20 su bici elettrica (furono 12 le vittime nel 2023, +66,7%), e 23 conducenti di monopattino (21 nel 2023 +9,5%). Nella provincia di Roma
è statorilevato il più alto numero di pedoni morti
(65; -8,5% rispetto al 2023), seguita da Napoli
(24; +9,1%) e Milano
(23; -11,5%). Nella provincia di Milano
il più alto numero di ciclisti morti
(15; +36,4%), seguono Treviso
(7; stabile) e Caserta
(7; +16,7%). Dei 23 morti su monopattino
, 3 sono rilevati nella provincia di Torino
, 2 in ciascuna delle Province di Roma, Milano, Bari, Catania, Ragusa.