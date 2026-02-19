Lagardere, fatturato 2025 sale a 9,35 miliardi di euro trainato da divisione Travel Retail

Lagardere

(Teleborsa) -, colosso francese del settore viaggi, ha chiuso ilcon unpari a 9.353 milioni di euro, in crescita del 4,6%. Su base omogenea, il fatturato è aumentato del 3,8%, con tutte le attività che hanno contribuito alla crescita del Gruppo. L'è stato di 641 milioni di euro, in crescita dell'8,1%. Al netto delle quote di minoranza, l'del Gruppo è stato di 203 milioni di euro, rispetto ai 168 milioni di euro del 2024, con un incremento di 35 milioni di euro (+21%). Ilordinario proposto è di 0,67 euro per azione."Il 2025 è stato un anno solido per il gruppo Lagardère. Grazie alla solidità di tutte le nostre attività, alla nostra presenza internazionale e all'impegno dei nostri team, abbiamo generato un fatturato di 9,4 miliardi di euro - ha commentato il- L'EBIT ricorrente ha raggiunto un nuovo record di 641 milioni di euro, in crescita di oltre l'8% rispetto al 2024. Le, a dimostrazione della nostra eccellenza operativa: Lagardère Publishing ha registrato un EBIT ricorrente di 312 milioni di euro e Lagardère Travel Retail ha raggiunto i 334 milioni di euro. Anche l'EBIT ricorrente di Lagardère Live è migliorato notevolmente, grazie a una rigorosa gestione dei costi"."Dopo il netto miglioramento registrato nel 2024, continuiamo a ridurre il nostro debito e abbiamo raggiunto un nuovo traguardo: l'indebitamento netto si attestava a 1,6 miliardi di euro alla fine del 2025, con un rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA ricorrente pari a 1,96x, rispetto a 1,85 miliardi di euro e 2,4 volte al 31 dicembre 2024 - ha aggiunto - Nel 2026, in un contesto caratterizzato da incertezza geopolitica e macroeconomica,e orientata alla creazione di valore, sostenuta dalla solida performance e dalla complementarietà delle nostre attività. Manterremo rendimenti regolari per gli azionisti ed effettueremo investimenti mirati, perseguendo al contempo una rigorosa disciplina finanziaria".