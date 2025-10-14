Milano 9:31
41.709 -1,09%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.198 -0,78%

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude con una variazione percentuale dello 0,65%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice MDAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30.829,1 con primo supporto visto a 30.158,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 29.868,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
