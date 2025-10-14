Milano 9:31
41.709 -1,09%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.198 -0,78%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Grande giornata per il maggiore indice americano, che mette a segno un rialzo dell'1,56%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6.754,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6.553,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 6.452,4.


