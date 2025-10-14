Milano 9:32
Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Controllato progresso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in salita dello 0,29%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,4047. Rischio di discesa fino a 1,4007 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,4087.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
