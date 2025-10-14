BlackRock, terzo trimestre oltre attese grazie a record ETF

BlackRock

(Teleborsa) - Risultati migliori del previsto per, nel terzo trimestre, con asset in gestione (AUM) che hanno raggiunto un nuovo record, 13,46 trilioni di dollari, grazie ai forti afflussi trimestrali (205 miliardi di dollari).Il più grande gestore patrimoniale del mondo ha registratopari a 11,55 dollari per azione, superando le aspettative di 11,31 dollari. L’utile operativo rettificato è aumentato del 23% a 2,61 miliardi di dollari.sono cresciuti del 25% su base annua a 6,51 miliardi di dollari, superando i 6,29 miliardi previsti dagli analisti.Gli ETF iShares di BlackRock hanno registrato un afflusso record che hanno trainato la crescita organica delle commissioni base del 10% annualizzata, nel trimestre., con afflussi netti pari a 205 miliardi di dollari, che hanno generato una crescita organica delle commissioni di base del 10% nel terzo trimestre e dell'8% negli ultimi dodici mesi. Tale crescita è ancora più evidente nella sua diversificazione, ha commentato. "Le molteplici fonti di crescita di BlackRock ci differenziano e si stanno riflettendo attraverso l'accelerazione dell'attività dei clienti sulla nostra piattaforma. Riteniamo che i nostri risultati siano una forte conferma del nostro modello di coinvolgimento dei clienti iper-locali e degli investimenti lungimiranti", ha aggiunto il top manager. ", con uno slancio crescente e una piattaforma completamente unificata", ha concluso.