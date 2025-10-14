Boeing, via libera UE all'acquisizione di Spirit con cessione di asset ad Airbus e CTRM

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione
di Spirit AeroSystems
da parte di Boeing
, entrambe statunitensi, subordinandola al pieno rispetto degli impegni offerti dalle società.
La Commissione temeva che l'operazione, come inizialmente notificata, avrebbe ridotto significativamente la concorrenza nei mercati globali delle aerostrutture e dei grandi velivoli commerciali. Spirit produce e fornisce principalmente aerostrutture per grandi velivoli commerciali
. Queste aerostrutture vengono utilizzate come input da produttori e fornitori di grandi velivoli commerciali, come Boeing e Airbus
.
In particolare, l'indagine della Commissione ha rilevato che, a seguito dell'operazione, l'entità risultante dalla fusione: avrebbe la capacità e l'incentivo a interrompere la fornitura
di aerostrutture, o quantomeno a peggiorare le condizioni di fornitura, ai produttori di grandi velivoli commerciali, in particolare Airbus; potrebbe ottenere accesso a informazioni commercialmente sensibili relative ad Airbus e utilizzarle a proprio vantaggio.
Per rispondere alle preoccupazioni preliminari della Commissione in materia di concorrenza, Boeing ha proposto di cedere tutte le attività di Spirit che attualmente forniscono aerostrutture ad Airbus
, inclusi tutti i beni e il personale necessari, ad Airbus; e il sito di Spirit in Malesia, che attualmente fornisce, tra gli altri, aerostrutture ad Airbus, a Composites Technology Research Malaysia (CTRM).
Questi impegni strutturali risolvono pienamente le preoccupazioni
in materia di concorrenza individuate dalla Commissione. Consentiranno ad Airbus di integrare le attività di Spirit, che attualmente forniscono aerostrutture ad Airbus, nelle attività di Airbus stessa, garantendo così la sicurezza della propria catena di approvvigionamento. Inoltre, consentiranno a una nuova forza concorrenziale, CTRM, di entrare nel mercato delle aerostrutture.
"Spirit è un importante fornitore di aerostrutture per grandi produttori di aeromobili commerciali, come Boeing e Airbus - ha commentato Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva
per una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Temevamo che, con l'acquisizione di Spirit, Boeing avrebbe avuto un incentivo a interrompere o limitare le forniture al suo concorrente, Airbus. Ciò avrebbe potuto far aumentare i prezzi e rendere più difficile la reperibilità di componenti per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, con conseguente aumento dei costi dei biglietti per i passeggeri europei. Gli impegni di Boeing preserveranno la concorrenza in questo mercato cruciale e consentiranno l'ingresso di un nuovo concorrente, garantendo ai produttori di aeromobili commerciali i componenti di cui hanno bisogno a prezzi competitivi".