Boeing, via libera UE all'acquisizione di Spirit con cessione di asset ad Airbus e CTRM

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, ladida parte di, entrambe statunitensi, subordinandola al pieno rispetto degli impegni offerti dalle società.La Commissione temeva che l'operazione, come inizialmente notificata, avrebbe ridotto significativamente la concorrenza nei mercati globali delle aerostrutture e dei grandi velivoli commerciali. Spirit. Queste aerostrutture vengono utilizzate come input da produttori e fornitori di grandi velivoli commerciali, come Boeing eIn particolare, l'indagine della Commissione ha rilevato che, a seguito dell'operazione, l'entità risultante dalla fusione:di aerostrutture, o quantomeno a peggiorare le condizioni di fornitura, ai produttori di grandi velivoli commerciali, in particolare Airbus; potrebbe ottenere accesso a informazioni commercialmente sensibili relative ad Airbus e utilizzarle a proprio vantaggio.Per rispondere alle preoccupazioni preliminari della Commissione in materia di concorrenza, Boeing ha, inclusi tutti i beni e il personale necessari, ad Airbus; e il sito di Spirit in Malesia, che attualmente fornisce, tra gli altri, aerostrutture ad Airbus, a Composites Technology Research Malaysia (CTRM).Questiin materia di concorrenza individuate dalla Commissione. Consentiranno ad Airbus di integrare le attività di Spirit, che attualmente forniscono aerostrutture ad Airbus, nelle attività di Airbus stessa, garantendo così la sicurezza della propria catena di approvvigionamento. Inoltre, consentiranno a una nuova forza concorrenziale, CTRM, di entrare nel mercato delle aerostrutture."Spirit è un importante fornitore di aerostrutture per grandi produttori di aeromobili commerciali, come Boeing e Airbus - ha commentatoper una Transizione Pulita, Giusta e Competitiva - Temevamo che, con l'acquisizione di Spirit, Boeing avrebbe avuto un incentivo a interrompere o limitare le forniture al suo concorrente, Airbus. Ciò avrebbe potuto far aumentare i prezzi e rendere più difficile la reperibilità di componenti per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, con conseguente aumento dei costi dei biglietti per i passeggeri europei. Gli impegni di Boeing preserveranno la concorrenza in questo mercato cruciale e consentiranno l'ingresso di un nuovo concorrente, garantendo ai produttori di aeromobili commerciali i componenti di cui hanno bisogno a prezzi competitivi".