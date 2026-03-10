Boeing, in rosso dopo la scoperta di difetti di cablaggio nei jet 737 MAX

Boeing

Airbus

(Teleborsa) -ha affermato che untrovato sul suo 737 Maxdel suo jet a fusoliera stretta."Il nostro programma 737 sta eseguendo delle revisioni su un gruppo di aerei per riparare i cavi che presentano piccoli graffi dovuti a un errore di lavorazione", ha affermato Boeing. "Questo garantisce che soddisfino i nostri standard qualitativi prima della consegna degli aerei".Una portavoce del produttore statunitense di aerei ha affermato che lepotrebbero essere cSebbene il ritardo possa rallentare le consegne complessive di aerei questo mese, la societàBoeing, inoltre, ha dichiarato di avere, il numero più alto per quel mese dal 2017, superando la rivale. Il totale mensile includeva 43 dei suoi 737 Max e tre dei 787 Dreamliner. Tre 767 e due 777 cargo completavano il totale. L'azienda ha registrato 21 ordini lordi di aeromobili per il mese a fronte di sei cancellazioni. Gli ordini netti per il mese sono stati pari a sei, includendo un accantonamento contabile per accordi a rischio.La notizia del difetto di cablaggio ha fatto, per poiparte delle perdite e attestarsi al momento a circa 223,4 dollari (-0,7%).