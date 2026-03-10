Milano 17:13
45.242 +2,76%
Nasdaq 17:13
25.078 +0,44%
Dow Jones 17:13
47.930 +0,40%
Londra 17:13
10.399 +1,46%
Francoforte 17:13
23.927 +2,21%

Boeing, in rosso dopo la scoperta di difetti di cablaggio nei jet 737 MAX

Finanza
Boeing, in rosso dopo la scoperta di difetti di cablaggio nei jet 737 MAX
(Teleborsa) - Boeing ha affermato che un difetto di cablaggio trovato sul suo 737 Max ritarderà alcune consegne del suo jet a fusoliera stretta.

"Il nostro programma 737 sta eseguendo delle revisioni su un gruppo di aerei per riparare i cavi che presentano piccoli graffi dovuti a un errore di lavorazione", ha affermato Boeing. "Questo garantisce che soddisfino i nostri standard qualitativi prima della consegna degli aerei".

Una portavoce del produttore statunitense di aerei ha affermato che le riparazioni potrebbero essere completate nel giro di pochi giorni.

Sebbene il ritardo possa rallentare le consegne complessive di aerei questo mese, la società mantiene l’obiettivo di consegnare circa 500 velivoli 737 MAX ai clienti quest’anno.

Boeing, inoltre, ha dichiarato di avere consegnato 51 aerei commerciali a febbraio, il numero più alto per quel mese dal 2017, superando la rivale Airbus. Il totale mensile includeva 43 dei suoi 737 Max e tre dei 787 Dreamliner. Tre 767 e due 777 cargo completavano il totale. L'azienda ha registrato 21 ordini lordi di aeromobili per il mese a fronte di sei cancellazioni. Gli ordini netti per il mese sono stati pari a sei, includendo un accantonamento contabile per accordi a rischio.

La notizia del difetto di cablaggio ha fatto precipitare il titolo di oltre il 3% nella mattinata di Wall Street, per poi recuperare parte delle perdite e attestarsi al momento a circa 223,4 dollari (-0,7%).
Condividi
```