Boeing, in rosso dopo la scoperta di difetti di cablaggio nei jet 737 MAX

(Teleborsa) - Boeing
ha affermato che un difetto di cablaggio
trovato sul suo 737 Max ritarderà alcune consegne
del suo jet a fusoliera stretta.
"Il nostro programma 737 sta eseguendo delle revisioni su un gruppo di aerei per riparare i cavi che presentano piccoli graffi dovuti a un errore di lavorazione", ha affermato Boeing. "Questo garantisce che soddisfino i nostri standard qualitativi prima della consegna degli aerei".
Una portavoce del produttore statunitense di aerei ha affermato che le riparazioni
potrebbero essere completate nel giro di pochi giorni
.
Sebbene il ritardo possa rallentare le consegne complessive di aerei questo mese, la società mantiene l’obiettivo di consegnare circa 500 velivoli 737 MAX ai clienti quest’anno
.
Boeing, inoltre, ha dichiarato di avere consegnato 51 aerei commerciali a febbraio
, il numero più alto per quel mese dal 2017, superando la rivale Airbus
. Il totale mensile includeva 43 dei suoi 737 Max e tre dei 787 Dreamliner. Tre 767 e due 777 cargo completavano il totale. L'azienda ha registrato 21 ordini lordi di aeromobili per il mese a fronte di sei cancellazioni. Gli ordini netti per il mese sono stati pari a sei, includendo un accantonamento contabile per accordi a rischio.
La notizia del difetto di cablaggio ha fatto precipitare il titolo di oltre il 3% nella mattinata di Wall Street
, per poi recuperare
parte delle perdite e attestarsi al momento a circa 223,4 dollari (-0,7%).