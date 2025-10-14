BofA, sentiment gestori ai massimi da febbraio. Ma preoccupano bolla AI e credito privato

Bank of America

(Teleborsa) - L'a livello globale è, con l'allocazione azionaria ai massimi degli ultimi 8 mesi e l'allocazione obbligazionaria ai minimi da ottobre 2022. È quanto emerge dal consueto "Global Fund Manager Survey" di(BofA). Al sondaggio per il mese di ottobre 2025 hanno partecipato 166 operatori con asset under management (AUM) per 400 miliardi di dollari. Alla domanda sulla fonte più probabile di un evento creditizio sistemico, il 57% degli investitori ha risposto "private equity/credito privato", la convinzione più alta sulla fonte di un evento creditizio sistemico dal 2022.Il sentiment macroeconomico continua a riprendersi e si attesta al livello più alto da febbraio. La quota netta di investitori che prevede unè scesa a ottobre all'8% dal 16% (era l'82% ad aprile), con il miglioramento delle aspettative di crescita globale da aprile che ha rappresentato il maggiore aumento semestrale da ottobre 2020.Il divario tra il prezzo delle azioni statunitensi (ad esempio, un indicatore della propensione al rischio) e le aspettative di crescita globale si sta riducendo. Lesono scese al livello più basso da febbraio 2022, con il 69% netto che afferma che una recessione globale è improbabile. Ad aprile 2025, un picco netto del 42% degli investitori ha dichiarato probabile una recessione globale.Alla domanda sull'esito più probabile per l'economia globale, il 54% prevede un "" (minimo da 6 mesi), il 33% prevede un "no landing" (massimo da 8 mesi) e solo l'8% prevede un "hard landing". L''aumento delle aspettative di "no landing" (+16 punti percentuali) a ottobre è il più grande mai registrato (da quando la domanda del sondaggio è stata introdotta a maggio 2023).Riguardo ai rischi, il 33% degli investitori considera unadei rischi estremi, in aumento rispetto all'11% del mese scorso. Una seconda ondata di inflazione (27%) e "la Fed perde l'indipendenza e il deprezzamento del dollaro USA" (14%) completano il podio dei maggiori rischi di coda di questo mese. Il rischio di guerra commerciale (5%) si è attenuato significativamente dal picco di aprile (allora, un record dell'80% degli investitori lo identificava come il rischio di coda più grande).Passando al tema dell'intelligenza artificiale, un record del 54% degli investitori a ottobre ha dichiarato di ritenere che i(contro il 38% che dice di no). Il sentiment è cambiato rispetto a settembre, quando solo il 41% affermava che i titoli azionari erano in una bolla (contro il 48% che diceva di no).Interrogati sull'impatto dell'intelligenza artificiale, il 52% degli intervistati ha affermato che l'(contro il 50% del mese scorso). Il 26% prevede che l'intelligenza artificiale aumenterà la produttività dopo il 2026, il 16% afferma il 2026 e solo il 2% afferma che la seconda metà del 2025.Per quanto riguarda le valutazioni del mercato azionario, un record netto del 60% degli investitori ha affermato che le(in aumento rispetto al 58% del mese scorso). Al contrario, solo il 22% netto afferma che i mercati obbligazionari globali sono sopravvalutati. Il "long gold" (secondo il 43% degli investitori) è ora l'operazione più affollata, superando il "long Magnificent 7" (39%).