Hims & Hers, BofA alza rating e TP dopo l’accordo con Novo Nordisk

(Teleborsa) - Bank of America
ha promosso Hims & Hers Health
a "Neutral
" da "Underperform" e ne ha alzato il target
price da 12,50 a 23 dollari, poco sopra l'attuale livello di scambio del titolo della società di telemedicina.
L’upgrade
segue la partnership
tra Hims & Hers e Novo Nordisk
che mette fine alle azioni legali messe in atto dalla casa farmaceutica danese in seguito al lancio di una imitazione della sua pillola dimagrante orale Wegovy da parte di Hims.
Secondo gli analisti l’accordo rimuove il rischio di contenzioso
e le relative preoccupazioni creditizie.
Tuttavia il broker ha dichiarato che le sue stime sui ricavi e sugli utili per il 2026 e il 2027 rimangono al di sotto delle aspettative più ampie del mercato
. Inoltre, ha abbassato le sue previsioni sull'EBITDA per quegli anni per riflettere il passaggio dell’azienda dai farmaci GLP-1 composti alle prescrizioni di marca fornite dalle aziende farmaceutiche.
In base al nuovo accordo, Bank of America prevede che Hims & Hers guadagnerà un profitto inferiore per prescrizione
rispetto a quello ottenuto con i prodotti a base di semaglutide composto. Gli analisti stimano che i contributi agli utili dalle prescrizioni di GLP-1 di marca potrebbero essere inferiori di circa il 50% per prescrizione.
Il cambiamento potrebbe anche ridurre i costi
nel tempo. Infatti, BofA ha affermato che Hims & Hers potrebbe essere in grado di ridurre gli investimenti legati alla costruzione della propria catena di approvvigionamento.
Gli analisti ritengono che un potenziale rialzo potrebbe derivare da ulteriori partnership farmaceutiche
, incluse quelle con società come Eli Lilly
, una maggiore fidelizzazione dei pazienti GLP-1 o una domanda più elevata di prescrizioni di marca.