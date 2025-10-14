Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:05
24.611 -0,56%
Dow Jones 18:05
46.220 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,62%

Il DAX termina a 24.236,94 punti

Francoforte porta a casa un calo dello 0,62%, con chiusura a 24.236,94 punti.
