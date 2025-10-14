Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,44%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 46.270,46 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,44% e termina la sessione a 46.270,46 punti.
