Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:05
24.611 -0,56%
Dow Jones 18:05
46.220 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,29%

Ibex 35 termina le contrattazioni a 15.586,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,29%
Madrid conclude in progresso dello 0,29%, archiviando la sessione a 15.586,4 Euro.
Condividi
```