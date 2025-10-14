Milano
14-ott
0
0,00%
Nasdaq
14-ott
24.579
-0,69%
Dow Jones
14-ott
46.270
+0,44%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
14-ott
24.237
-0,62%
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 01.29
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 24.747,02 punti
In breve
,
Finanza
14 ottobre 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,01% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.747,02 punti.
Argomenti trattati
USA
(309)
·
Nasdaq 100
(91)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,69%
