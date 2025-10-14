Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 24.747,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,01% alle 19:30 e continua gli scambi a 24.747,02 punti.
Condividi
```