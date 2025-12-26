Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:30
25.668 +0,04%
Dow Jones 20:30
48.633 -0,20%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 25.653,84 punti

In breve, Finanza
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,01% alle 19:30 e continua gli scambi a 25.653,84 punti.
