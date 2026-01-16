Milano
17:35
45.800
-0,11%
Nasdaq
19:58
25.559
+0,05%
Dow Jones
19:58
49.453
+0,02%
Londra
17:35
10.235
-0,04%
Francoforte
17:35
25.297
-0,22%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 20.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 25.564,56 punti
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,07% alle 19:30 e continua gli scambi a 25.564,56 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,01% alle 19:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,08% alle 07:20)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,07% alle 10:30)
Argomenti trattati
USA
(421)
·
Nasdaq 100
(130)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,05%
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,1% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,1% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,06% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,19% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (0% alle 10:30)
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,29% alle 19:30
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto