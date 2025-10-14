Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:06
24.612 -0,56%
Dow Jones 18:06
46.201 +0,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,24%

Il Nasdaq-100 apre a 24.442,93 punti

L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,24%, a quota 24.442,93 in apertura.
