Confartigianato: mancano oltre 2 milioni di lavoratori “green” nel 2024

(Teleborsa) - Nelhanno incontrato gravi difficoltà nel reperiredotate di competenze legate ale allaSecondo un’, nello stesso anno le aziende avevano programmato di assumere, pari all’80,6% del totale delle assunzioni previste. Tuttavia, quasi la metà di queste professionalità — il— si sono rivelate difficili da trovare sul mercato del lavoro."Il rischio – avverte il– è di avviare una transizione verde senza i lavoratori green necessari".