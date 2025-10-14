Milano 9:35
Confartigianato: mancano oltre 2 milioni di lavoratori “green” nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024 le imprese italiane hanno incontrato gravi difficoltà nel reperire 2.197.620 figure professionali dotate di competenze legate al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale.

Secondo un’analisi di Confartigianato, nello stesso anno le aziende avevano programmato di assumere 4.447.370 lavoratori con competenze green, pari all’80,6% del totale delle assunzioni previste. Tuttavia, quasi la metà di queste professionalità — il 49,4%, ovvero circa 2,2 milioni di lavoratori — si sono rivelate difficili da trovare sul mercato del lavoro.

"Il rischio – avverte il presidente di Confartigianato, Marco Granelli – è di avviare una transizione verde senza i lavoratori green necessari".
