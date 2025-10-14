Confartigianato: mancano oltre 2 milioni di lavoratori “green” nel 2024

(Teleborsa) - Nel 2024 le imprese italiane
hanno incontrato gravi difficoltà nel reperire 2.197.620 figure professionali
dotate di competenze legate al risparmio energetico
e alla sostenibilità ambientale
.
Secondo un’analisi di Confartigianato
, nello stesso anno le aziende avevano programmato di assumere 4.447.370 lavoratori con competenze green
, pari all’80,6% del totale delle assunzioni previste. Tuttavia, quasi la metà di queste professionalità — il 49,4%, ovvero circa 2,2 milioni di lavoratori
— si sono rivelate difficili da trovare sul mercato del lavoro.
"Il rischio – avverte il presidente di Confartigianato, Marco Granelli
– è di avviare una transizione verde senza i lavoratori green necessari".