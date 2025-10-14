Ermenegildo Zegna, Jefferies avvia copertura con raccomandazione Buy e TP a 12,9 dollari

Jefferies

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -ha avviato la copertura di, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, con raccomandazione Buy e target price a 12,9 dollari.La banca d’affari valuta Zegna 18 volte gli utili, in linea con i titoli del lusso "tradizionale" (23x) ma ben al di sotto dei multipli del comparto ultra-luxury (38x). Secondo Jefferies, il titolo presenta "multipli penalizzati da fattori temporanei" destinati a dissolversi nel medio termine. La società stima unadel 20% nei prossimi tre anni, contro il 15% previsto dal consenso, sostenuta da maggiori volumi e margini in espansione.Il, sottolinea Jefferies, deriva da: il rafforzamento della percezione di Zegna come marchio ultra-luxury grazie alla "One Brand Strategy"; l’aumento della redditività per metro quadro grazie alla crescita dei segmenti Made-to-Measure e Top of Pyramid, che potrebbero rappresentare il 30% dei ricavi del brand entro il 2027 (dal 16% stimato nel 2024); il miglioramento delle performance del marchio, che rimuove un freno sui conti consolidati.Jefferies prevede per Zegna undei ricavi del 7% fino al 2027 (contro il 3% del consenso) ein crescita di 230 punti base, avvicinandosi ai livelli del concorrente Brunello Cucinelli.Nel complesso, la banca stima unverso 25x gli utili 2026, con un premio del 9% rispetto al lusso tradizionale ma ancora con uno sconto del 35% rispetto ai player ultra-luxury.