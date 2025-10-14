Ermenegildo Zegna, Jefferies avvia copertura con raccomandazione Buy e TP a 12,9 dollari

(Teleborsa) - Jefferies
ha avviato la copertura di Ermenegildo Zegna
, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, con raccomandazione Buy e target price a 12,9 dollari.
La banca d’affari valuta Zegna 18 volte gli utili, in linea con i titoli del lusso "tradizionale" (23x) ma ben al di sotto dei multipli del comparto ultra-luxury (38x). Secondo Jefferies, il titolo presenta "multipli penalizzati da fattori temporanei" destinati a dissolversi nel medio termine. La società stima una crescita media annua dell’EPS
del 20% nei prossimi tre anni, contro il 15% previsto dal consenso, sostenuta da maggiori volumi e margini in espansione.
Il potenziale di rivalutazione
, sottolinea Jefferies, deriva da tre elementi chiave
: il rafforzamento della percezione di Zegna come marchio ultra-luxury grazie alla "One Brand Strategy"; l’aumento della redditività per metro quadro grazie alla crescita dei segmenti Made-to-Measure e Top of Pyramid, che potrebbero rappresentare il 30% dei ricavi del brand entro il 2027 (dal 16% stimato nel 2024); il miglioramento delle performance del marchio Tom Ford
, che rimuove un freno sui conti consolidati.
Jefferies prevede per Zegna un CAGR
dei ricavi del 7% fino al 2027 (contro il 3% del consenso) e margini EBIT
in crescita di 230 punti base, avvicinandosi ai livelli del concorrente Brunello Cucinelli.
Nel complesso, la banca stima un rerating del titolo
verso 25x gli utili 2026, con un premio del 9% rispetto al lusso tradizionale ma ancora con uno sconto del 35% rispetto ai player ultra-luxury.