Fed, Powell: crescita economica potrebbe seguire traiettoria più stabile del previsto

(Teleborsa) - "Sulla base dei dati in nostro possesso, è corretto affermare che lenon sembrano essere cambiate molto dalla nostra riunione di settembre di quattro settimane fa. I dati disponibili prima dello shutdown, tuttavia, mostrano che lapotrebbe seguire una traiettoria leggermente", ha dichiarato martedì il presidente della Federal Reservedurante una conferenza della National Association for Business Economics (NABE).Mentre il tasso di disoccupazione è rimasto basso fino ad agosto, ha proseguito Powell, l'aumento dei posti di lavoro ha subito un, "probabilmente in parte a causa di un calo della crescita della forza lavoro dovuto alla minore immigrazione e alla minore partecipazione alla forza lavoro. In questo mercato del lavoroe in qualche modo, isembrano essere aumentati".Sebbene i dati ufficiali sull'occupazione di settembre siano in ritardo a causa dello shutdown, "i dati disponibili suggeriscono che sia iche lee che sia la percezione dellada parte delle famiglie sia quella dellee da parte delle aziende continuano a seguire una".Nel frattempo, ha aggiunto il presidente della Fed, l'inflazione core PCE a 12 mesi si è attestata al 2,9% ad agosto, in leggero aumento rispetto all'inizio dell'anno, "poiché l'aumento dell'inflazione core dei beni hanei servizi per l'edilizia abitativa"."I dati e le indagini disponibili continuano a mostrare che gli aumenti dei prezzi dei benipiuttosto che pressioni inflazionistiche più ampie. In linea con questi effetti, le aspettative di inflazione a breve termine sono generalmente aumentate quest'anno, mentre la maggior parte delle", ha sottolineato Powell.I crescenti rischi al ribasso per l'occupazione hanno modificato la valutazione del rischio da parte della Fed.Di conseguenza, ha spiegato il numero uno della Fed, "abbiamo ritenuto opportuno compiere un ulteriore passo verso unanella nostra riunione di settembre.per la politica economica mentre affrontiamo la. Questa sfida è stata evidente nella dispersione delle proiezioni dei partecipanti al Comitato durante la riunione di settembre".Sottolineo ancora una volta che queste proiezioni devono essere intese come rappresentative di una gamma di potenziali risultati, le cui probabilità evolvono man mano che nuove informazioni influenzano il nostro, all'elaborazione delle politiche. Definiremo le politiche in base all', piuttosto che seguendo un percorso prestabilito", ha concluso il presidente Powell.La Federal Reserve terrà la sua prossima riunione di politica monetaria il, con gli investitori che si aspettano un’