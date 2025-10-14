Fed, Powell: crescita economica potrebbe seguire traiettoria più stabile del previsto

(Teleborsa) - "Sulla base dei dati in nostro possesso, è corretto affermare che le prospettive per l'occupazione e l'inflazione
non sembrano essere cambiate molto dalla nostra riunione di settembre di quattro settimane fa. I dati disponibili prima dello shutdown, tuttavia, mostrano che la crescita dell'attività economica
potrebbe seguire una traiettoria leggermente più stabile del previsto
", ha dichiarato martedì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell
durante una conferenza della National Association for Business Economics (NABE).
Mentre il tasso di disoccupazione è rimasto basso fino ad agosto, ha proseguito Powell, l'aumento dei posti di lavoro ha subito un brusco rallentamento
, "probabilmente in parte a causa di un calo della crescita della forza lavoro dovuto alla minore immigrazione e alla minore partecipazione alla forza lavoro. In questo mercato del lavoro meno dinamico
e in qualche modo più debole
, i rischi al ribasso per l'occupazione
sembrano essere aumentati".
Sebbene i dati ufficiali sull'occupazione di settembre siano in ritardo a causa dello shutdown, "i dati disponibili suggeriscono che sia i licenziamenti
che le assunzioni rimangono bassi
e che sia la percezione della disponibilità di posti di lavoro
da parte delle famiglie sia quella delle difficoltà di assunzion
e da parte delle aziende continuano a seguire una traiettoria discendente
".
Nel frattempo, ha aggiunto il presidente della Fed, l'inflazione core PCE a 12 mesi si è attestata al 2,9% ad agosto, in leggero aumento rispetto all'inizio dell'anno, "poiché l'aumento dell'inflazione core dei beni ha superato la continua disinflazione
nei servizi per l'edilizia abitativa".
"I dati e le indagini disponibili continuano a mostrare che gli aumenti dei prezzi dei beni riflettono principalmente i dazi doganali
piuttosto che pressioni inflazionistiche più ampie. In linea con questi effetti, le aspettative di inflazione a breve termine sono generalmente aumentate quest'anno, mentre la maggior parte delle previsioni a lungo termine rimane allineata al nostro obiettivo del 2%
", ha sottolineato Powell.
I crescenti rischi al ribasso per l'occupazione hanno modificato la valutazione del rischio da parte della Fed.
Di conseguenza, ha spiegato il numero uno della Fed, "abbiamo ritenuto opportuno compiere un ulteriore passo verso una posizione politica più neutrale
nella nostra riunione di settembre. Non esiste un percorso privo di rischi
per la politica economica mentre affrontiamo la tensione tra i nostri obiettivi di occupazione e inflazione
. Questa sfida è stata evidente nella dispersione delle proiezioni dei partecipanti al Comitato durante la riunione di settembre".
Sottolineo ancora una volta che queste proiezioni devono essere intese come rappresentative di una gamma di potenziali risultati, le cui probabilità evolvono man mano che nuove informazioni influenzano il nostro approccio, riunione dopo riunione
, all'elaborazione delle politiche. Definiremo le politiche in base all'evoluzione delle prospettive economiche e all'equilibrio dei rischi
, piuttosto che seguendo un percorso prestabilito", ha concluso il presidente Powell.
La Federal Reserve terrà la sua prossima riunione di politica monetaria il 28-29 ottobre
, con gli investitori che si aspettano un’altra riduzione dei tassi di un quarto di punto
.