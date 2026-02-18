Verbali Fed, forte consenso a mantenere tassi stabili ma rinnovate preoccupazioni sull'inflazione

(Teleborsa) - I verbali della, pubblicati mercoledì, hanno mostrato chei partecipanti hanno sostenuto la decisione diIl braccio operativo della Federal Reserve incaricato di regolare la politica monetaria haper lasciare il tasso di riferimento sui fondi federali in un, dopo tre tagli consecutivi di 25 punti base, citando un miglioramento delle prospettive die delI governatorisi sono dichiaratie si sono espressi a favore di unaI funzionari della Fed hanno segnalato, con "diversi" responsabili politici che hanno suggerito che la banca centrale potrebbe doveri tassi di interesse se l'inflazione rimaneLe minute della riunione di gennaio hanno anche rivelato che "unadei partecipanti ha ritenuto che isi siano, mentre permane il".É emerso anche che un gruppo di policymaker stava abbracciando una, almeno nel breve termine. "Diversi partecipanti hanno avvertito che un ulteriore allentamento della politica monetaria nel contesto di elevati tassi di inflazione potrebbe essere erroneamente interpretato come un'implicazione di undei policymaker nei confronti dell'", si legge nei verbali.Diversi funzionari hanno ravvisato la, sebbene la maggior parte abbia affermato che la crescita dell'inflazione potrebbe essere più lenta del previsto.della Fed hanno segnalato un', une una. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato modestamente a gennaio, frenato dai minori costi energetici, secondo il Bureau of Labor Statistics. Un indicatore di base noto come CPI core, che esclude alimentari ed energia, è aumentato come previsto rispetto al mese precedente.A gennaio, lee il, suggerendo che il mercato del lavoro ha continuato a stabilizzarsi all'inizio del 2026. I datori di lavoro hanno creato 130.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,3%, secondo i dati del BLS.Dati che nel loro insieme danno alla Fed un maggiorenel consideraredei tassi.