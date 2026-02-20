Eurozona, il manifatturiero si risveglia. Ripresa economia più stabile

(Teleborsa) - Segnali dimentre si rafforza anche il settore dei servizi, segnalando unadel blocco della moneta unica a inizio 2026. E' il quadro tratteggiato stamattina daglielativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indicedai precedenti 49,5 punti. Una soglia che si porta al di sopra del livello critico di 50 punti, che denota una espansione dell'attività. Si rafforza anche ili, cherispetto ai 51,6 punti precedenti. Di conseguenza, ildai 51,3 precedenti.Fra le maggiori economie europee, lamostra un incremento del PMI manifatturiero a 50,7 da 49,1 punti, contro un consensus di 49,6 punti e un miglioramento del PMI sevizi a 53,4 da 52,4 (sopra il 52,4 atteso). In, invece, il PMI manifatturiero scende a 49,9 da 51,2 (50,9 punti il consensus) e il PMI servizi invece migliora a 49,6 da 48,4 (era atteso 49,1)."Forse è prematuro, mafino a un livello di crescita potrebbe rappresentare ilperil settore manifatturiero. Da giugno 2022 tale tendenza si è registrata solo una volta, nell'agosto scorso, anche se adesso lesembrerebbero lievemente", commenta, Chief Economist presso, aggiungendo "nel complesso, sembra che il settore manifatturiero sia sulla giusta rotta e quest’anno potrebbe contribuire alla crescita complessiva invece che frenare l'economia"., - prosaegue l'esperto - supportando la crescita complessiva dell'Eurozona. Rispetto al quarto trimestre, la dinamica generale dell’espansione ha perso un po' di slancio, ma, poiché i nuovi affari sia per i fornitori di servizi che per le aziende manifatturiere sono aumentati, il che dovrebbe portare a una crescita continua della produzione nei prossimi mesi".