Usa, inflazione stabile come da attese al 2,4% a febbraio, core rate ancora al 2,5%

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti aumenta come da attese. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di febbraio, un aumento dello 0,3% su base mensile, come stimato dagli analisti, accelerando rispetto al +0,2% del mese precedente.

Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 2,4%, in linea con il dato di gennaio e con il consensus.

Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con quanto stimato dal mercato, dopo il +0,3% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al 2,5%, in linea con il mese precedente e con quanto previsto dal consensus.

