FMI rivede crescita mondiale al 3,2%. PIL Italia confermato a +0,5%

(Teleborsa) - Ilglobale per quest'anno, ritenendo che l'economia si stia adattando a un panorama mutato da nuove misure politiche. Alcuni estremi di aumento dei dazi - si sottolinea - sono stati attenuati grazie ad accordi successivi. Tuttavia, il contesto generale rimane volatile e i fattori temporanei che hanno sostenuto l'attività nella prima metà del 2025 stanno svanendo.Le proiezioni di crescita globale contenute nell'ultimo World Economic Outlook del FMI sono state riviste al rialzo rispetto ad aprile 2025, ma continuano a segnare una revisione al ribasso rispetto alle previsioni precedenti al cambio di politica economica. Si prevede che la crescita globale(dal 3,3% del 2024)Una stima 2025 che risulta comunque superiore al 3% indicato a luglio.Lesegneranno una crescita dimentre i mercatie le economie in via di sviluppo avranno una crescita di poco. Si prevede che l'inflazione continuerà a diminuire a livello globale, anche se con variazioni tra paesi: al di sopra dell'obiettivo negli– con rischi orientati al rialzo – e più contenuta altrove. La crescita USA dovrebbe progressivamente rallentare, dal 2,8% del 2024 al 2% nel 2025 al 2,1% nel 2026.Persi stima invece una piccola accelerazione all'1,2% quest'anno allo 0,9% dello scorso anno (0,2 punti in più della precedente stima), per poi assestarsi all'1,1% il prossimo anno (0,1 punti in meno rispetto alle previsioni di primavera). Per la, viene indicata una crescita 2025 a +0,2% e nel 2026 a +0,9%, mentre per laviene indicata una crescita a +0,7% nel 2025 e +0,9% nel 2026.I rischi sono orientati al ribasso. L'incertezza prolungata, un maggiore protezionismo e shock nell'offerta di lavoro potrebbero ridurre la crescita, mentre le vulnerabilità sul fronte fiscale, le potenziali correzioni dei mercati finanziari e l'erosione delle istituzioni potrebbero minacciare la stabilità."Molti Stati, incluse alcune grandi economie avanzate, stanno fronteggiando ce sono riusciti a ottenere progressi solo limitati nel. - osserva il Fondo Monetario - Senza interventi immediati, la crescita economica più lenta e gli, combinati con gli elevati livello di debito e le nuove necessità di spesa per difesa, sicurezza economica e clima, eroderanno ulteriormente i margini di bilancio"."I decisori politici sono esortati a", spiega il Fondo, parlando di "diplomazia commerciale", ripristino dei "buffer fiscali", "salvaguardia dell'indipendenza della banca centrale" (un cenno forse alla Federal Reserve) ed implementazione di riforme strutturali.Il Fondo Monetario ha anchedi crescita economica, indicando una crescita del PILL'FMI ritiene che l'Italia riuscirà a riportare ildi bilancio, mentre quest'anno vede un disavanzo al 3,3%, a fronte del 3,4% del 2024, mentre viene indicato un calo al 2,8% del PIL nel 2026. Ilquest'anno, dal 135,3% del 2024, e al 138,3% nel 2026.