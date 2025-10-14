Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref
, che tratta con una perdita del 2,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jungheinrich Ag Pref
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,44 Euro. Prima resistenza a 28,92. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)