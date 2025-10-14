Milano 17:35
Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che tratta con una perdita del 2,65%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Jungheinrich Ag Pref, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,44 Euro. Prima resistenza a 28,92. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
