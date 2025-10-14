Milano 17:35
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene Hellofresh, con un rialzo del 2,40%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Hellofresh resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,704 Euro. Supporto visto a quota 7,418. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
