Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 19:00
24.700 -0,20%
Dow Jones 19:00
46.346 +0,60%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

FS, La Freccia premiata agli Ascai Media Awards 2025

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - La Freccia, il magazine del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si è aggiudicato il premio speciale Customer Media nell’ambito degli Ascai Media Awards 2025, il riconoscimento promosso da ASCAI - Associazione per lo Sviluppo della Comunicazione Aziendale in Italia - che ogni anno valorizza le migliori esperienze di comunicazione corporate e interna.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, in occasione dell’evento annuale ComunicaImpresa, che ha riunito professionisti e studiosi del settore per discutere l’evoluzione dei media aziendali e il ruolo dell’innovazione tecnologica nella comunicazione d’impresa.

"La Freccia racconta l’esperienza del viaggio, le persone, i territori e le connessioni che nascono lungo i binari" ha dichiarato Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo. "È uno strumento di relazione e racconto - ha aggiunto Calise - reso possibile dal lavoro appassionato di una redazione interna che ogni mese dà voce ai valori e alla visione del Gruppo FS con contenuti autentici e di qualità. Un magazine che ha saputo rinnovarsi nel tempo, aprendosi ai linguaggi contemporanei e affrontando temi di attualità e cultura, sempre in dialogo con il presente".

