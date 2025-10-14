FS, La Freccia premiata agli Ascai Media Awards 2025

(Teleborsa) -l magazine del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si è aggiudicato il premio specialnell’ambito degli, il riconoscimento promosso da ASCAI - Associazione per lo Sviluppo della Comunicazione Aziendale in Italia - che ogni anno valorizza le migliori esperienze di comunicazione corporate e interna.si è svolta oggi al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, in occasione dell’evento annuale ComunicaImpresa, che ha riunito professionisti e studiosi del settore per discutere l’evoluzione dei media aziendali e il ruolo dell’innovazione tecnologica nella comunicazione d’impresa."La Freccia racconta l’esperienza del viaggio, le persone, i territori e le connessioni che nascono lungo i binari" ha dichiaratoresponsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo. "È uno strumento di relazione e racconto - ha aggiunto Calise - reso possibile dal lavoro appassionato di una redazione interna che ogni mese dà voce ai valori e alla visione del Gruppo FS con contenuti autentici e di qualità. Un magazine che ha saputo rinnovarsi nel tempo, aprendosi ai linguaggi contemporanei e affrontando temi di attualità e cultura, sempre in dialogo con il presente".