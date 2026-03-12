UniCredit premiata agli AIFIn - Financial Innovation Italian Awards 2025

per i servizi “Pricing Propensity” e “UniCredit My Care Autonomia”

(Teleborsa) - Unicredit ottiene due importanti riconoscimenti nell’ambito del Premio AIFIn sull’Innovazione Finanziaria – Italian Awards 2025, in occasione della XXII edizione del Convegno annuale AIFIn “Financial Innovation Day”.



La Banca ha conquistato il primo posto nella categoria Finanza con il progetto “Pricing Propensity” e il terzo posto nella categoria Assicurazioni Prodotti con “UniCredit My Care Autonomia”, confermando ancora una volta la sua capacità di innovare e di generare valore attraverso soluzioni concrete a supporto di clienti, colleghi e comunità.



Il Premio AIFIn è un riconoscimento annuale che valorizza la propensione all’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario, premiando le istituzioni in grado di anticipare l’evoluzione del mercato con progettualità ad alto impatto. La premiazione si è svolta presso la Swiss Chamber, Camera di Commercio Svizzera in Italia, a Milano, nell’ambito del Convegno annuale AIFIn “Financial Innovation Day”.





Questi riconoscimenti - si legge nella nota - "testimoniano la solidità del percorso di innovazione di UniCredit, che mette tecnologia, dati e competenze al servizio di una banca più vicina al cliente, più semplice, e più sostenibile. Dall’ottimizzazione dei processi finanziari ai nuovi modelli di protezione, i progetti premiati rappresentano l’impegno continuo della Banca nel favorire soluzioni che anticipano le esigenze del cliente e generano impatto positivo per persone e imprese".

