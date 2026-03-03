Intesa Sanpaolo premiata come Best Investment Bank 2026 per l'Italia

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
è stata premiata come migliore Banca di investimento per l’Italia
secondo Global Finance
che ha assegnato alla Banca per il sesto anno consecutivo - attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo - il premio di Best Investment Bank 2026 per l’Italia.Il riconoscimento
- spiega la nota - conferma la capacità della Divisione IMI CIB di offrire supporto strategico a imprese, istituzioni finanziarie ed enti pubblici in un contesto economico e regolamentare in costante evoluzione. La qualità della consulenza, l’esperienza dei team e l’ampia presenza internazionale contribuiscono a rafforzare la posizione della Banca come punto di riferimento nel panorama dell’investment banking.Mauro Micillo,
Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Ricevere per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Global Finance è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. In un mercato caratterizzato da dinamiche sempre più selettive e da condizioni che richiedono resilienza, innovazione e disciplina nell’esecuzione, la nostra Divisione continua a distinguersi per l’efficacia del supporto offerto alla clientela. Il premio riflette l’impegno delle nostre persone e la capacità di affiancare aziende e istituzioni con soluzioni avanzate, una prospettiva internazionale e una forte attenzione all’execution.”I vincitori
sono stati selezionati da Global Finance attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2025, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura della rete di distribuzione.
Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina,
"conferma attraverso questo riconoscimento la propria capacità di sostenere la crescita delle imprese italiane ed estere, accompagnandole con una piattaforma di servizi integrati,
un forte presidio internazionale e una consolidata competenza nei mercati finanziari".