Intesa Sanpaolo premiata come Best Investment Bank 2026 per l'Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è stata premiata come migliorsecondoche ha assegnato alla Banca per il sesto anno consecutivo - attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo - il premio di- spiega la nota - conferma la capacità della Divisione IMI CIB di offrire supporto strategico a imprese, istituzioni finanziarie ed enti pubblici in un contesto economico e regolamentare in costante evoluzione. La qualità della consulenza, l’esperienza dei team e l’ampia presenza internazionale contribuiscono a rafforzare la posizione della Banca come punto di riferimento nel panorama dell’investment banking.Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Ricevere per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Global Finance è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. In un mercato caratterizzato da dinamiche sempre più selettive e da condizioni che richiedono resilienza, innovazione e disciplina nell’esecuzione, la nostra Divisione continua a distinguersi per l’efficacia del supporto offerto alla clientela. Il premio riflette l’impegno delle nostre persone e la capacità di affiancare aziende e istituzioni con soluzioni avanzate, una prospettiva internazionale e una forte attenzione all’execution.”sono stati selezionati da Global Finance attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2025, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura della rete di distribuzione.Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO"conferma attraversoun forte presidio internazionale e una consolidata competenza nei mercati finanziari".