Milano
17:35
42.076
-0,22%
Nasdaq
18:12
24.613
-0,56%
Dow Jones
18:12
46.218
+0,33%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
17:35
24.237
-0,62%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 18.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Indice ZEW in ottobre
Germania, Indice ZEW in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
14 ottobre 2025 - 11.30
Germania,
Indice ZEW in ottobre pari a 39,3 punti
, in aumento rispetto al precedente 37,3 punti (la previsione era 41,2 punti).
Condividi
Leggi anche
Germania, Indice ZEW in settembre
Germania, Zew: fiducia in crescita a ottobre ma meno delle previsioni
Appuntamenti macroeconomici del 14 ottobre 2025
Indice GFK Germania in ottobre
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 ottobre 2025
Germania, Zew: aumenta a sorpresa la fiducia degli investitori tedeschi
Germania, Indice IFO in settembre
Germania, indice GfK ottobre migliora a -22,3 punti
Unione Europea, Indice Sentix in ottobre
Appuntamenti macroeconomici del 16 settembre 2025
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto