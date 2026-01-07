Germania, occupazione stagnante a novembre

(Teleborsa) - Circa 46 milioni di persone residenti inrisultavano. Secondo i calcoli provvisori dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il numero di occupati destagionalizzato è rimasto pressoché invariato (-1.000) rispetto al mese precedente. A ottobre, il numero di occupati era aumentato di 3.000 unità rispetto al mese precedente. Al contrario, nel periodo da maggio a settembre 2025 era diminuito in media di 14.000 unità su base mensile.Secondo i risultati dell'indagine sulle forze di lavoro, a novembre 2025 risultavano disoccupate 1,64 milioni di persone, con un aumento di 171.000 unità, pari all'11,6%, rispetto a novembre 2024. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, con un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (novembre 2024: 3,3%). Corretto per gli effetti stagionali, il numero di disoccupati a novembre 2025 era di 1,67 milioni, con un aumento di 7.000 unità rispetto a ottobre 2025 (0,4%). Il