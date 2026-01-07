Milano 13:25
Germania, Tasso disoccupazione in dicembre

Germania, Tasso disoccupazione in dicembre
Germania, Tasso disoccupazione in dicembre pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
