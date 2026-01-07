Milano
13:25
45.651
-0,22%
Nasdaq
6-gen
25.640
0,00%
Dow Jones
6-gen
49.462
+0,99%
Londra
13:25
10.059
-0,63%
Francoforte
13:25
25.052
+0,64%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 13.42
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Tasso disoccupazione in dicembre
Germania, Tasso disoccupazione in dicembre
07 gennaio 2026 - 10.10
Germania,
Tasso disoccupazione in dicembre pari a +6,3%
, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
