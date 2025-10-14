Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:13
24.611 -0,56%
Dow Jones 18:13
46.206 +0,30%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Illumina, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Illumina, scendono le quotazioni a New York
Pressione sull'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,21%.
Condividi
```