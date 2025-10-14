JPMorgan Chase lancia iniziativa da 1,5 trilioni di dollari per sostenere i settori critici

JPMorganChase

(Teleborsa) -ha annunciato un'iniziativa per la sicurezza e la resilienza, unper facilitare, finanziare e investire in settori critici per la. Nell'ambito di questa nuova iniziativa, JPMorgan effettueràper aiutare aziende selezionate, principalmente negli Stati Uniti, a migliorare la propria crescita, stimolare l'innovazione e accelerare la produzione strategica."È diventato dolorosamente chiaro che gli Stati Uniti si sono lasciati andare a una dipendenza eccessiva da fonti inaffidabili di minerali, prodotti e processi produttivi critici, tutti essenziali per la nostra sicurezza nazionale", ha affermato, Presidente e CEO di JPMorganChase. "La nostra sicurezza si basa sulla forza e sulla resilienza dell'economia americana. L'America ha bisogno di più velocità e investimenti. Deve anche rimuovere gli ostacoli che la ostacolano: normative eccessive, ritardi burocratici, stallo partitico e un sistema educativo non allineato alle competenze di cui abbiamo bisogno".L'iniziativa dell'azienda arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando diJPMorganChase si concentrerà sulle seguenti, supportando aziende di tutte le dimensioni e in tutte le fasi di sviluppo offrendo consulenza, finanziamenti e, in alcuni casi, investendo capitali: Supply Chain e Advanced Manufacturing; Difesa e Aerospazio; Indipendenza e Resilienza Energetica; Tecnologie di Frontiera e Strategiche.La società aveva già pianificato di agevolare e finanziarea supporto dei clienti in questi importanti settori. Con risorse, capitale e focus aggiuntivi, JPMorganChase mira ad, ovvero un aumento del 50%. Queste attività interesseranno sia le aziende di medie dimensioni che i grandi clienti aziendali.ha aggiunto: "Questa nuova iniziativa comprende iniziative come garantire un accesso affidabile a farmaci salvavita e minerali essenziali, difendere la nostra nazione, costruire sistemi energetici per soddisfare la domanda guidata dall'intelligenza artificiale e promuovere tecnologie avanzate come i semiconduttori e i data center. Il nostro".