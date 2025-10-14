Milano 14:59
Libri, giornata di presentazioni Luiss University Press: un viaggio tra economia, energia, storia e sport

L'appuntamento Giovedì 16 ottobre al Campus di Viale Romania

Economia
(Teleborsa) - Giovedì 16 ottobre, presso il campus Luiss di Viale Romania 32, è in programma una giornata di presentazioni della Luiss University Press con due distinti appuntamenti legati a temi di grande attualità: la transizione energetica, l’economia responsabile e il ruolo dello sport nella società contemporanea.

Il primo incontro avrà luogo alle ore 11:30, presso il Loft del Campus Luiss, dove Alessandro Lanza (Direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy alla Luiss) presenterà il suo ultimo lavoro, Super! Un secolo di energia in Italia, sostenuto da un panel di esperti tra i quali: Alfredo Macchiati (Economista e Docente di Politica Economica Luiss), Simone Mori (Docente di Management della Transizione energetica Luiss), Francesco Saraceno (Depulty Department Director a OFCE-Sciences Po), guidati dalla moderazione di Janina Landau, giornalista di Class CNBC.

Con il suo libro Lanza offre una lettura dettagliata e godibile della storia e della geopolitica energetica italiana, riscostruendo e analizzando i processi che hanno accompagnato il paese nel secolo scorso: dalle prime esplorazioni petrolifere all’ascesa delle grandi aziende nazionali, passando per le nazionalizzazioni degli anni Sessanta e le crisi di mercato, fino alle rivoluzioni di oggi orientate alla transizione energetica e alla sostenibilità.

Il secondo appuntamento con i volumi della LUP si terrà alle ore 18,00 presso il The Dome del campus Luiss, con la presentazione del libro: Effetto Sinner. Consumi responsabili e nuovo Made in Italy oltre lo sport di Cesare Amatulli (Professore di Marketing Università degli Studi di Bari) e Matteo De Angelis (Professore Marketing e Advisor del Rettore per il Marketing Luiss). Il saggio analizza il fenomeno culturale e sociale legato a Jannik Sinner, per un anno numero 1 e attualmente numero 2 del tennis mondiale, esplorandone l’impatto sui consumi responsabili, su modelli di leadership sostenibile e sul Made in Italy.

All’incontro parteciperanno: Francesco Di Ciommo (Prorettore per lo Sviluppo delle Relazioni con gli Alunni e per lo Sport Luiss), Michele Costabile (Professore di Marketing Luiss), Stefano Meloccaro (giornalista SKY), Francesco Luti (Direttore Comunicazione FITP) e Francesca La Motta (Live Communication & Brand Partnership Manager Lavazza).

Questo doppio appuntamento vuole essere un’occasione speciale di riflessione su alcuni importanti temi che attraversano la contemporaneità, in linea con l’obiettivo dichiarato della casa editrice. Una giornata aperta – dedicata a studenti, addetti ai lavori, giornalisti e lettori a diverso titolo – per provare a comprendere insieme il presente e trovare nuove direzioni per il futuro.
