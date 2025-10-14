Libri, giornata di presentazioni Luiss University Press: un viaggio tra economia, energia, storia e sport

(Teleborsa) - Giovedì 16 ottobre
, presso il campus Luiss di Viale Romania 32
, è in programma una giornata di presentazioni della Luiss University Press con due distinti appuntamenti legati a temi di grande attualità: la transizione energetica, l’economia responsabile e il ruolo dello sport nella società contemporanea.
Il primo incontro avrà luogo alle ore 11:30, presso il Loft del Campus Luiss
, dove Alessandro Lanza
(Direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy alla Luiss) presenterà il suo ultimo lavoro, Super! Un secolo di energia in Italia, sostenuto da un panel di esperti tra i quali: Alfredo Macchiati
(Economista e Docente di Politica Economica Luiss), Simone Mori
(Docente di Management della Transizione energetica Luiss), Francesco Saraceno
(Depulty Department Director a OFCE-Sciences Po), guidati dalla moderazione di Janina Landau
, giornalista di Class CNBC.
Con il suo libro Lanza offre una lettura dettagliata e godibile della storia
e della geopolitica energetica italiana
, riscostruendo e analizzando i processi che hanno accompagnato il paese nel secolo scorso: dalle prime esplorazioni petrolifere all’ascesa delle grandi aziende nazionali, passando per le nazionalizzazioni degli anni Sessanta e le crisi di mercato, fino alle rivoluzioni di oggi orientate alla transizione energetica e alla sostenibilità.
Il secondo appuntamento con i volumi della LUP si terrà alle ore 18,00 presso il The Dome
del campus Luiss, con la presentazione del libro: Effetto Sinner. Consumi responsabili e nuovo Made in Italy oltre lo sport
di Cesare Amatulli
(Professore di Marketing Università degli Studi di Bari) e Matteo De Angelis (Professore Marketing e Advisor del Rettore per il Marketing Luiss). Il saggio analizza il fenomeno culturale e sociale legato a Jannik Sinner, per un anno numero 1 e attualmente numero 2 del tennis mondiale, esplorandone l’impatto sui consumi responsabili, su modelli di leadership sostenibile e sul Made in Italy.
All’incontro parteciperanno: Francesco Di Ciommo
(Prorettore per lo Sviluppo delle Relazioni con gli Alunni e per lo Sport Luiss), Michele Costabile
(Professore di Marketing Luiss), Stefano Meloccaro
(giornalista SKY), Francesco Luti
(Direttore Comunicazione FITP) e Francesca La Motta
(Live Communication & Brand Partnership Manager Lavazza).
Questo doppio appuntamento vuole essere un’occasione speciale di riflessione su alcuni importanti temi che attraversano la contemporaneità
, in linea con l’obiettivo dichiarato della casa editrice. Una giornata aperta – dedicata a studenti, addetti ai lavori, giornalisti e lettori a diverso titolo – per provare a comprendere insieme il presente e trovare nuove direzioni per il futuro.