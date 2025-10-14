Libri, giornata di presentazioni Luiss University Press: un viaggio tra economia, energia, storia e sport

(Teleborsa) -, presso il campus, è in programma una giornata di presentazioni della Luiss University Press con due distinti appuntamenti legati a temi di grande attualità: la transizione energetica, l’economia responsabile e il ruolo dello sport nella società contemporanea.Il primo incontro avrà luogo alle ore 11:30, presso il, dove(Direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy and Environmental Policy alla Luiss) presenterà il suo ultimo lavoro, Super! Un secolo di energia in Italia, sostenuto da un panel di esperti tra i quali:(Economista e Docente di Politica Economica Luiss),(Docente di Management della Transizione energetica Luiss),(Depulty Department Director a OFCE-Sciences Po), guidati dalla moderazione di, giornalista di Class CNBC.Con il suo libro Lanza offre una lettura dettagliata e godibile dellae della, riscostruendo e analizzando i processi che hanno accompagnato il paese nel secolo scorso: dalle prime esplorazioni petrolifere all’ascesa delle grandi aziende nazionali, passando per le nazionalizzazioni degli anni Sessanta e le crisi di mercato, fino alle rivoluzioni di oggi orientate alla transizione energetica e alla sostenibilità.Il secondo appuntamento con i volumi della LUP si terrà alle ore 18,00 presso ildel campus Luiss, con la presentazione del libro:di(Professore di Marketing Università degli Studi di Bari) e Matteo De Angelis (Professore Marketing e Advisor del Rettore per il Marketing Luiss). Il saggio analizza il fenomeno culturale e sociale legato a Jannik Sinner, per un anno numero 1 e attualmente numero 2 del tennis mondiale, esplorandone l’impatto sui consumi responsabili, su modelli di leadership sostenibile e sul Made in Italy.All’incontro parteciperanno:(Prorettore per lo Sviluppo delle Relazioni con gli Alunni e per lo Sport Luiss),(Professore di Marketing Luiss),(giornalista SKY),(Direttore Comunicazione FITP) e(Live Communication & Brand Partnership Manager Lavazza).Questo doppio appuntamento vuole essere un’occasione speciale di riflessione su alcuni importanti temi che attraversano la, in linea con l’obiettivo dichiarato della casa editrice. Una giornata aperta – dedicata a studenti, addetti ai lavori, giornalisti e lettori a diverso titolo – per provare a comprendere insieme il presente e trovare nuove direzioni per il futuro.