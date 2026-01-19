"I giochi, che spettacolo!”: A2A e Teatro Franco Parenti celebrano le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Gruppo A2A

(Teleborsa) - Per celebrare e accompagnare lo sport e la magia invernale anche al di fuori degli appuntamenti, ilha organizzato insieme alun festival ispirato ai valori deie dedicato a spettatori di tutte le età.Lasarà in scena dal 6 febbraio al 1° marzo con 8 spettacoli diversi offerti da A2A, partner dei, e aperti a tutti. Un percorso multidisciplinare per adulti e bambini, fatto di show, concerti, incontri e laboratori che uniscono musica, intrattenimento, arte sul tema dello sport unito a quelli della neve, della montagna e della magia dell’inverno.Ad aprire la manifestazione l’incontro "" con il Prof., divulgatore scientifico e docente, per scoprire con gli studenti delle scuole milanesi la scienza che si nasconde dietro agli sport invernali.A seguire la rassegna – gratuita per tutti i partecipanti - propone un ricco programma: uno spettacolo-concerto con la regia diche unisce musica classica, pop e rock, tra inni e film epici a tema sport; un concerto deldi Milano che offre un viaggio musicale attraverso i cinque continenti; un incontro con il neuroscienziatoper scoprire il cervello dietro le grandi vittorie; uno spettacolo con i comiciper celebrare lo spirito dello sport con leggerezza e comicità; e, infine, due rappresentazioni teatrali e un laboratorio pensati per i più piccoli, per farli immergere nei paesaggi innevati e glaciali.