Londra: giornata depressa per Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Rio Tinto
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 49,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)