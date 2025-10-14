Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:14
24.614 -0,55%
Dow Jones 18:14
46.219 +0,33%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: giornata depressa per Rio Tinto

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Rio Tinto è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 49,66. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
