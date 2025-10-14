Milano 17:35
Londra: in calo Antofagasta

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia mineraria, che passa di mano con un calo del 2,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Antofagasta è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,81 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
