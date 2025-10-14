Londra: in calo Antofagasta

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia mineraria
, che passa di mano con un calo del 2,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Antofagasta
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,81 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)