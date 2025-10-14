Milano 17:35
Londra: scambi negativi per Glencore

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con una flessione del 2,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Glencore è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,509 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,468. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,55.

