Londra: scambi negativi per Glencore

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, con una flessione del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Glencore
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,509 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,468. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)