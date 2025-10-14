Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:15
24.621 -0,52%
Dow Jones 18:15
46.217 +0,32%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta

Sottotono la compagnia mineraria, che passa di mano con un calo del 2,69%.
