Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,86%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 28,13 sterline e supporto a 27,91. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 28,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)