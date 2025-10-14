Madrid: rosso per IAG

International Airlines Group

Ibex 35

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,36%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,665 Euro e primo supporto individuato a 4,558. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,772.