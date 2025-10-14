New York: andamento rialzista per Caterpillar

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra
, che tratta in utile del 3,20% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Caterpillar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 528,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 506,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 550,9.
