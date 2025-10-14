Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:19
24.640 -0,45%
Dow Jones 18:19
46.238 +0,37%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

New York: Goldman Sachs scende verso 735,9 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Goldman Sachs scende verso 735,9 USD
Retrocede molto la banca d'affari americana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,37%.
Condividi
```