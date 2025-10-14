New York: in calo Western Digital

(Teleborsa) - Rosso per la società che si occupa di archiviazione dei dati
, che sta segnando un calo del 3,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 116,7 USD con primo supporto visto a 114. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 113.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)