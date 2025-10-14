Milano 14-ott
0 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14-ott
24.237 -0,62%

New York: in calo Western Digital

Migliori e peggiori
New York: in calo Western Digital
(Teleborsa) - Rosso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che sta segnando un calo del 3,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 116,7 USD con primo supporto visto a 114. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 113.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```